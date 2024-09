Frosinone - Juve Stabia 0-0, Pagliuca: "Bravi a tenere nei momenti decisivi" Il tecnico delle vespe: "Con la superiorità numerica dovevamo creare altre situazioni"

"Abbiamo fatto quattro trasferte con viaggi lunghissimi, alcuni in treno, alcuni in pullman. Si sentono anche se siamo una squadra giovane. Negli ultimi dieci minuti abbiamo messo a rischio la partita. Con l'esperienza avremo la forza in futuro di evitare una cosa del genere. Il Frosinone ha fatto dei cambi importanti, ci siamo abbassati tanto, ma per 80 minuti siamo stati bravi. Abbiamo lavorato meglio nelle pressioni e faccio i complimenti ai ragazzi". Così Guido Pagliuca si è espresso al termine di Frosinone - Juve Stabia 0-0 allo "Stirpe".

"Abbiamo ridefinito tatticamente la squadra"

"Abbiamo concesso superiorità in costruzione. Siamo stati costretti ad andare uomo su uomo e abbiamo dato a loro meno campo. Quando abbiamo costruito a 4 alzando Floriani Mussolini ci ha portato una buona soluzione. - ha aggiunto Pagliuca - Abbiamo riequilibrato le cose, ma siamo stati frenetici. Dovevamo trovare l'uomo libero, ma siamo andati in avanti senza garantirci pressioni e abbiamo rischiato le loro ripartenze".

"L'ordine della squadra è stato importante"

"Con la superiorità numerica dovevamo provocare le loro pressioni. Quando ti esponi al contropiede puoi fare fatica. L'ordine della squadra è stato importante nella gara di oggi. Dobbiamo restare umili. Questo match valeva come uno step di crescita. Ci sono tanti piccoli dettagli che possiamo affrontare durante la sosta. C'è grande entusiasmo in città e i ragazzi si allenano con la carica del pubblico".