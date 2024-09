Juve Stabia - Palermo al "Menti": via libera dalla Commissione Provinciale Ritorno a casa per la squadra gialloblu sin dal prossimo match di campionato

"La Juve Stabia tornerà a giocare allo stadio Romeo Menti di Castellammare già in occasione della gara con il Palermo del prossimo 14 settembre". Annuncio ufficiale sui canali social da parte del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza: "La notizia che tutti noi aspettavamo ora è ufficiale. Oggi la Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli ha dato il via libera. - si legge nella nota del primo cittadino - Permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo obiettivo. Ora i tifosi potranno finalmente sostenere la loro squadra nel nostro stadio".

