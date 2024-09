Juve Stabia: 8-0 alla formazione Primavera nel test al "Menti" Gialloblu al lavoro per la sfida di campionato contro il Palermo, in programma sabato (ore 15)

Allenamento congiunto di cinquanta minuti per la Juve Stabia che ha affrontato la formazione Primavera. Risultato di 8-0 per la prima squadra delle vespe con il poker di Adorante, la tripletta di Piovanello e la rete di Folino. Il pomeriggio è proseguito con una partitella a ranghi misti per completare l'allenamento. Minuti anche per Morachioli e Zuccon nell'undici schierato da Pagliuca. Gialloblu al lavoro per la sfida di campionato contro il Palermo, in programma sabato (ore 15) al "Menti".

Così in campo contro la formazione Primavera

Juve Stabia: Matosevic, Floriani Mussolini, Baldi, Folino, Rocchetti, Zuccon, Gerbo, Meli, Piovanello, Adorante, Morachioli