Continuità Sorrento: 2-1 sul Team Altamura e 7 punti dopo 3 giornate De Francesco e Bolsius a segno per i costieri: gol intervallati dalla rete di D'Amico

Il Sorrento batte il Team Altamura e determina continuità dopo la vittoria ottenuta a Monopoli e il pari all'esordio con il Catania. Finale di 2-1 al "Viviani" di Potenza con i costieri avanti al 20' con De Francesco. Nella ripresa al 47' pari di D'Amico e nuovo vantaggio rossonero due minuti dopo con Bolsius: 7 punti dopo 3 giornate per il Sorrento di Barilari.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Sorrento - Team Altamura 2-1

Marcatori: 20' pt De Francesco (S), 2’ st D’Amico (A), 4' st Bolsius (S)

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello, De Francesco (35' st Carotenuto), Cuccurullo; Guadagni (45' st Di Somma), Musso (26' st Polidori), Bolsius (26' st Colangiuli). All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Cadili, Colombini, Palella, Riccardi, Scala, Lops, Russo, Esposito)

T. Altamura (4-3-3) Viola; De Santis, Sadiki, Gigliotti, Poggesi (26' st Acampa); Di Pinto, Franco (26' st Bumbu), Grande (1' st D’Amico); Rolando (15' st Peschetola), Sabbatani, Leonetti (15' st Palermo). All. Di Donato. A disp. Pane, Ditoma, Andreoli, Minesso, Molinaro, Silletti, Mane Balla

Arbitro: Burlando

Ammoniti: Cuccurullo (S), Blondett (S), Poggesi (A), Gigliotti (A), Franco (A), Peschetola (A), Bumbu (A), Di Pinto (A)

Recupero: 4' st