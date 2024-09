Napoli Basket: ecco Thomas Acunzo per le squadre under "Ulteriore investimento in prospettiva futura" per il club azzurro

Il Napoli Basket ha ufficializzato il tesseramento di Thomas Acunzo per il proprio settore giovanile. "L'ala grande (202 cm) è nata a Caserta il 28 Aprile 2008 e proviene dall'esperienza vissuta con l'Aquila Basket Trento. - si legge nella nota del club azzurro - Acunzo è stato il migliore rimbalzista dei Campionati Europei Under 16 collezionando con la Nazionale Italiana ben 73 rimbalzi complessivi in 7 partite disputate a Heraklion in Grecia, 44 presi in difesa e 29 in attacco. Ha fatto registrare una media di 10,4 rimbalzi a partita. L'ingaggio di Thomas Acunzo è un ulteriore investimento in prospettiva futura della S.S. Napoli Basket ed il suo supporto sarà molto importante nei vari campionati giovanili nazionali under 17 ed under 19 ai quali il nuovo giocatore azzurro parteciperà".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket