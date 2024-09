È la vigilia di Potenza-Sorrento, Carotenuto: "Gruppo coeso" Le parole del centrocampista verso il match del "Viviani" contro i lucani

"La tensione non è affatto calata, ci siamo allenati bene e siamo pronti a questa battaglia sapendo che il Potenza è squadra forte che vorrà riscattare il passo falso di Benevento". Così Giulio Carotenuto si è espresso alla vigilia di Potenza-Sorrento, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone C) con i costieri primi in classifica con 7 punti in compagnia di Audace Cerignola e Catania. "Siamo un gruppo coeso che si sta cementando anche grazie ai risultati positivi e quindi speriamo di proseguire su questa falsariga. - ha aggiunto il centrocampista del Sorrento nelle dichiarazioni pre-gara ai canali ufficiali social del club rossonero - Ci sentiamo tutti considerati e parte del progetto".