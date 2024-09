Potenza-Sorrento 1-0, Barilari: "Gli episodi hanno fatto la differenza" "Abbiamo fatto una buona prestazione e raccolto meno di quello che meritavamo"

"Abbiamo fatto una buona prestazione e raccolto meno di quello che meritavamo". Così Enrico Barilari al termine di Potenza-Sorrento, dopo la vittoria dei lucani sui costieri al "Viviani" (1-0 con il gol di Schimmenti al 34' del secondo tempo): "Sono molto soddisfatto dei primi 70’, poi gli episodi hanno fatto la differenza ma dobbiamo ripartire dalle occasioni create provando ad essere più concreti": ha aggiunto il tecnico dei rossoneri.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Potenza - Sorrento 1-0

Marcatori: 34' st Schimmenti

Potenza (4-3-3) Cucchietto; Novella, Verrengia, Sciacca, Burgio; Castorani, Felippe (41' st Riggio), Erradi (27' st Firenze), Rosafio (24' st Schimmenti), Caturano, D’Auria (27' st Ghisolfi). All. De Giorgio. A disp. Alastra, Galiano, Galletta, Milesi, Rillo, Vilardi, Selleri, Rossetti

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco (33' st Vitiello), Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello (33' st Riccardi), De Francesco (33' st Lops), Cuccurullo; Guadagni (29' st Colangiuli), Musso (18' st Polidori), Bolsius. All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Di Somma, Cadili, Colombini, Carotenuto, Palella, Scala, Esposito

Arbitro: Lovison

Ammoniti: Felippe (P), Schimmenti (P), Bolsius (S)

Recupero: 5' st