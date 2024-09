L'arbitro di Modena - Juve Stabia: la designazione per la sesta giornata Il fischietto felsineo ha diretto 6 gare dei gialloblu (5 in terza serie, una in cadetteria)

La gara Modena - Juve Stabia, in programma sabato (ore 18) allo stadio "Alberto Braglia" e valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Il fischietto felsineo sarà coadiuvato da Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Il quarto ufficiale sarà Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. Al VAR ci sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti con Marco Serra della sezione di Torino AVAR. Sono 6 i precedenti per Prontera con le vespe: bilancio di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Le gare dei gialloblu con Prontera arbitro

Juve Stabia - Lupa Roma 2-0 (Lega Pro - girone C, 1 novembre 2014)

Juve Stabia - Paganese 1-1 (Lega Pro - girone C, 26 settembre 2015)

Catanzaro - Juve Stabia 0-2 (Lega Pro - girone C, 6 novembre 2016)

Juve Stabia - Fondi 1-1 (Lega Pro - girone C, 11 febbraio 2017)

Juve Stabia - Trapani 1-3 (Serie C - girone C, 16 settembre 2017)

Perugia - Juve Stabia 0-0 (Serie B, 14 settember 2019)