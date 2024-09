Modena-Juve Stabia, Pagliuca: "Dobbiamo essere più cattivi sotto porta" L'allenatore delle Vespe: "Non possiamo essere superficiali, la partita di sabato serva da lezione"

Dopo il ko interno contro il Palermo, la Juve Stabia va a caccia del riscatto sul campo del Modena. Una sfida insidiosa per le Vespe che in settimana hanno annunciato anche il rinnovo del tecnico Guido Pagliuca fino al 2026. Proprio l'allenatore dei gialloblè ha presentato in conferenza stampa la trasferta in programma domani alle 18 sul campo dei canarini. "Dopo Palermo abbiamo analizzato la partita e notato quali sono i nostri punti di forza e quelli in cui dobbiamo migliorare ancora. Non possiamo essere superficiali, la partita di sabato ci deve servire per crescere", ha detto l'allenatore della Juve Stabia che ha parlato anche del rinnovo. "Sono contento del rinnovo e ci tengo a ringraziare il presidente per la stima, che è reciproca. Ringrazio anche l’amministratore Polcino e il direttore Lovisa, entrambi sono molto vicini alla squadra".

Sul lavoro effettuato in settimana: "I ragazzi sono eccezionali, lavorano duramente in settimana per farsi trovare pronti per la partita, la fase difensiva per noi è importantissima ma quando arriviamo davanti alla porta dobbiamo cercare di essere più cattivi e concludere l’azione. I nostri tifosi sono sempre vicini a noi, cercheremo di alzare il livello agonistico a Modena anche per chi non potrà esserci", conclude l'allenatore della Juve Stabia.