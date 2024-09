La Juve Stabia stende la capolista Pisa con Varnier e Artistico (2-0) Vittoria preziosa dopo due ko di fila per le vespe, di rilancio deciso nel cammino stagionale

Rilancio per la Juve Stabia con tre punti conquistati contro la capolista Pisa. Finale di 2-0 per le vespe con le reti di Varnier al 12' e di Artistico al minuto 83: un gol per tempo e i gialloblu centrano la prima vittoria al "Menti", la seconda casalinga considerando il successo ottenuto contro il Mantova, ma al "Garilli" di Piacenza. Pagano le scelte iniziali con una Juve Stabia che parte forte e trova il gol con Varnier dopo il palo colpito da Maistro su punizione. Vantaggio che si conferma lungo tutta la gara e Artistico firma il raddoppio con cui il gruppo di Pagliuca blinda i tre punti. Nel finale Pisa in 10 per l'espulsione rimediata da Vignato. Toscani al primo ko in campionato. La Juve Stabia vola a quota 11 dopo 7 turni in piena zona playoff a -5 dalla capolista, a +4 sulla zona rossa.

Il tabellino

Serie B

Settima Giornata

Juve Stabia Pisa 2-0

Marcatori: 12' pt Varnier, 38' st Artistico

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Ruggero; Floriani, Buglio, Pierobon (35' st Zuccon), Rocchetti (35' st Baldi); Maistro (18' st Meli), Candellone (29' st Piscopo), Adorante (29' st Artistico). All. Pagliuca. A disp. Signorini, Di Marco, Meli, Gerbo, Fortini, Leone, Mosti, Piovanello

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti (24' st Arena); Piccinini, Marin, Abildgaard (24' st Hojholt), Beruatto (1' st Angori); Tourè (1' st Vignato), Moreo; N. Bonfanti (29' st Lind). All. Inzaghi. A disp. Nicolas, Loria, Rus, Calabresi, Tosi, Rasmussen, Leoncini, Jevsenak

Arbitro: Doveri

Espulso: al 48' st Vignato

Ammoniti: Ruggero (J), Meli (J), Artistico (J), Caracciolo (P), Baldi (J)

Recupero: 1' pt, 5' st