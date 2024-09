Sampdoria - Juve Stabia a porte chiuse: è ufficiale Già chiaro da giorni, ma ecco i comunicati a certificare la decisione assunta

La gara Sampdoria - Juve Stabia, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B e in programma venerdì (ore 20.30) allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, si giocherà a porte chiuse. Ecco quanto disposto dal Prefetto di Genova con la decisione che era chiara da giorni, ma che è diventata ufficiale nel tardo pomeriggio di oggi. La modalità dello svolgimento della gara senza pubblico rientra nelle valutazioni prese dagli organi preposti a seguito degli scontri tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria nel giorno del derby di Coppa Italia, giocato mercoledì scorso: incidenti che avevano già determinato le porte chiuse a Marassi per la sfida Genoa-Juventus di sabato scorso.

Il comunicato ufficiale del club gialloblu

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che per la gara Sampdoria-Juve Stabia, in programma venerdì 04 ottobre alle ore 20:30, presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT, é stato predisposto dal Prefetto di Genova lo svolgimento del match a porte chiuse".