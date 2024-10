Iezzo: "Juve Stabia e Pagliuca, connubio che fa innamorare i tifosi" "Insidie sempre dietro l'angolo, ma squadra e tecnico sono pronti alla sfida"

"Questa squadra è il prototipo giusto per far innamorare la gente. È una squadra che corre, che lotta, che è giovane. Io vedo i tifosi vivendo la città. C'è entusiasmo, si vive un atmosfera di positività e questo lo genera la squadra con il lavoro che fa lungo la settimana di allenamenti e in partita". Così Gennaro Iezzo si è espresso sulle vespe nel corso "Juve Stabia Mania", appuntamento del martedì sera (ore 22.30) su OttoChannel (canale 16).

"Insidie dietro l'angolo, ma è una squadra pronta"

"Il campionato di Serie B è molto lungo, con playoff e playout. La linea è sempre sottile. La Juve Stabia ha ottenuto una vittoria importante comandando la partita e ha meritato di vincere con tranquillità. - ha aggiunto lo stabiese, tecnico della Primavera del Benevento - È un torneo in cui la squadra dovrà confermare l'umiltà. Le insidie sono dietro l'angolo, ma la Juve Stabia è solida con un tecnico che prepara le gare in modo maniacale. È tra le prime in classifica e il valore è meritato".