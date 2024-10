Juve Stabia, Pagliuca: "Porte chiuse? Penalizzeranno sia la Samp che noi" Il tecnico verso la gara del "Ferraris": Il pubblico è l'essenza dello sport"

"Giocare senza pubblico penalizzerà sia la Sampdoria che noi, il pubblico è l’essenza dello sport" Così Guido Pagliuca si è espresso verso Sampdoria - Juve Stabia, gara dell'ottava giornata di Serie B, in programma venerdì (ore 20.30), che sarà disputata a porte chiuse. "É una partita contro una squadra forte, una società storica, si può dire che sarà Davide contro Golia. - ha spiegato il tecnico delle vespe - Nella vittoria di domenica ciò che ha contraddistinto la nostra squadra è stata l’umiltà e la forza, qualità che non ci devono mai mancare. Venerdì servirà la voglia di competere e il sacrificio nella scivolata, nel duello e nell’aiutare il compagno. Per la formazione titolare la scelta ricadrà su chi tra oggi e domani dimostrerà di essere pronto. Proveremo a recuperare Bellich e Andreoni per averli a disposizione nella rosa".

Massimi sarà l'arbitro del match

Luca Massimi della sezione di Termoli sarà l'arbitro della sfida con assistenti Emanuele Prenna della sezione di Molfetta e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia e con quarto ufficiale Roberto Lovison della sezione di Padova. Al VAR ci saranno Giacomo Camplone della sezione di Pescara con Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata AVAR.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia 1907