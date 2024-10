Juve Stabia, impresa a Marassi: Adorante stende (2-1) la Sampdoria Le Vespe superano anche i blucerchiati e volano al secondo posto

Con uno straordinario secondo tempo la Juve Stabia ribalta la Sampdoria (2-1) e conquista un'altra vittoria pesantissima. In un "Marassi" vietato al pubblico per via degli scontri avvenuti nel derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, la squadra di Pagliuca gioca una partita di grande personalità. Dopo essere andata sotto al 35' del primo tempo con un gol di Coda siglato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la Juve Stabia ha trovato la forza per reagire e per piazzare un uno-due letale nella ripresa. In centoventi secondi i gialloblù trovano prima il gol del pari con Adorante servito da Fortini, e poi il raddoppio nuovamente con Adorante su assist di Floriani Mussolini. Avanti di un gol le Vespe hanno anche la palla del tris ma Buglio trova pronto alla risposta Silvestri e Floriani Mussolini colpisce un palo clamoroso a portiere battuto. Nonostante tutto la Juve Stabia riesce a difendere il vantaggio con ordine, rischiando praticamente nulla. Al triplice fischio è festa stabiese per tre punti che portano momentaneamente al secondo posto la squadra di Castellammare di Stabia.

SAMPDORIA-JUVE STABIA 1-2

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio (34′ s.t. La Gumina), Vulikic; Depaoli (24′ s.t. Venuti), Benedetti (24′ s.t. Sekulov), Yepes, Bellemo (14′ s.t. Akinsanmiro), Ioannou; Coda (34′ s.t. Borini), Tutino.

A disposizione: Vismara, Ghidotti, Barreca, Kasami, Meulensteen, Giordano, Veroli, Benedetti. Allenatore: Sottil.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Folino; Floriani, Buglio, Pierobon (41′ s.t. Zuccon), Fortini (29′ s.t. Baldi); Maistro (18′ s.t. Meli), Candellone (29′ s.t. Artistico); Adorante (29′ s.t. Piscopo).

A disposizione: Matosevic, Signorini, Gerbo, Leone, Mosti, Piovanello.

Allenatore: Pagliuca.

Reti: p.t. 36′ Coda; s.t. 2′ e 4′ Adorante.

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Prenna di Molfetta e Regattieri di Finale Emilia.

Quarto ufficiale: Lovison di Padova.

VAR: Camplone di Pescara.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Note: ammoniti al 14′ p.t. Ruggero, al 29′ p.t. Bereszynski, al 31′ p.t. Folino, al 7′ s.t. Riccio, al 25′ s.t. Fortini, al 36′ s.t. Meli, al 37′ s.t. Vulikic per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.

foto tratta dalla pagina Facebook della S.S. Juve Stabia 1907