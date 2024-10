Basket, Serie A: Napoli ko anche a Sassari 94-76 Coach Milicic: "Poco da dire. C'è solo tanta vergogna per quello che abbiamo fatto vedere oggi"

Sconfitta in trasferta per il Napoli Basket, privo di Pangos e battuto dal Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni con il risultato di 94-76 nella terza giornata di LegaBasket Serie A. Quattro gare ufficiali, quattro ko per gli azzurri di coach Igor Milicic: "Non c’è tanto da commentare. C’è solo tanta vergogna per quello che abbiamo fatto vedere oggi. - ha spiegato il tecnico del Napoli Basket - Devo capire come cambiare questa situazione, ci vorranno cambiamenti drastici ma quello che vogliamo è presentare una pallacanestro degna di questo nome ai nostri tifosi. L’avevo promesso quando sono arrivato a Napoli di mostrare un buon basket e di onorare questa passione ed è quello che dobbiamo fare e che faremo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Terza Giornata

Banco di Sardegna Sassari - Napoli Basket 94-76

Parziali: 28-16, 22-22, 27-7, 17-31

Sassari: Fobbs 21, Bendzius 18, Renfro 12 Halilovic 10, Sokolowski 9, Cappelletti 7, Bibbins 6, Trucchetti 5, Veronesi 4, Vincini 2. All. Markovic.

Napoli: Totè 16, Copeland 14, Manning Jr. 13, Williams 10 Treier 9, Woldetensae 5, De Nicolao 3, Saccoccia 3, Mabor 2, Dreznjak 1, Hall, Pangos ne.