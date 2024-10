Sorrento: lutto e cordoglio per la scomparsa di Nino Fiorile Capitano nella promozione in Serie B del 1971 e recordman di presenze nel club

Lutto e cordoglio da parte del Sorrento Calcio per la morte di Nino Fiorile, capitano della squadra rossonera nella promozione in Cadetteria firmata dal club nel 1971 e recordman di presenze con i costieri (437 match di cui uno in B).

Il comunicato del club rossonero

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl - in tutte le sue componenti - piange la scomparsa di Nino Fiorile, capitano della storica promozione in Serie B del 1971 e soprattutto recordman di presenze all time con la maglia rossonera (437 apparizioni con il Sorrento dalla I Categoria fino alla cadetteria - al suo attivo anche un "gettone” in B nella stagione 1971/1972). Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del nostro club che provvederà a ricordarlo anche sabato in occasione del derby con il Benevento".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945