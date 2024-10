L'arbitro di Juve Stabia - Cremonese: la designazione per il nono turno I dettagli per la prevendita biglietti del match in programma domenica (ore 15) al "Menti"

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno a dirigere il match Juve Stabia - Cremonese, valevole per la nona giornata di andata del campionato di Serie B, in programma domenica al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia con calcio d'inizio alle ore 15. Ferrieri Caputi sarà coadiuvata da Edoardo Raspollini della sezione di Livorno e da Damiano Margani della sezione di Latina, il quarto ufficiale sarà Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2. Al VAR ci sarà Luigi Nasca della sezione di Bari con Salvatore Longo della sezione di Paola AVAR.

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che per la nona giornata del campionato di serie BKT, Juve Stabia-Cremonese, in programma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, domenica 20 ottobre alle ore 15:00, la prevendita sarà disponibile a partire da domani, giovedì 17 ottobre fino all’orario di inizio della gara. Si specifica che la vendita non sarà effettuata al botteghino dello stadio Romeo Menti ma sarà possibile acquistare il proprio tagliando nei punti vendita cittadini o nei vari punti vendita visibili sul sito www.etes.it.

Tribuna Roberto Fiore: Euro 100,00 + Euro 2 di diritti di prevendita - non è previsto il ridotto

Tribuna Monte Faito A e B: Euro 40,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita - ridotto under 16/donna: Euro 25,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita.

Tribuna Quisisana: Euro 25,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita - ridotto under 16/donna: Euro 16,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Tribuna Varano: Euro 20,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita- ridotto under 16/donna: Euro 14,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Curva Sud: Euro 15,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita - ridotto under16/donna: Euro 10,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

I tagliandi potranno essere acquistati nei seguenti punti vendita: Store Juve Stabia, c.so Garibaldi, 24; Bar Dolci Momenti, Via G. Cosenza 192; Bar Gialloblu, Viale Europa 101; Tabaccheria del Corso, Corso Vittorio Emanuele 11; Planet Davidos, C.so Alcide De Gasperi 114/116; Anca Caffè, Strada Panoramica 1b/1c; Movida Caffè, Via Napoli 297; Il Bar del Porto, via Bonito, 123; Napodos Caffè, via Regina Margherita, 196; Tabaccheria Muratori, via Napoli, 229".