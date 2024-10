Serie B: Juve Stabia ko, la Cremonese passa al "Menti" (1-2) Antov e Vazquez per i grigiorossi. Per i gialloblu a segno Adorante su rigore

La Juve Stabia va ko alla ripresa del campionato. Sconfitta casalinga per gli uomini di Pagliuca con la Cremonese vincente al "Menti". Finale di 2-1 per i grigiorossi con le reti degli ospiti firmate da Antov e Vazquez al 3' e al 74' e intervallate dal rigore trasformato da Adorante.

Il tabellino

Serie B

Nona Giornata

Juve Stabia - Cremonese 1-2

Marcatori: 3′ Antov (C), 21′ Adorante (J), 74′ Vazquez (C)

J.Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier (72′ Andreoni), Bellich; Floriani, Pierobon, Buglio, Fortini (72′ Rocchetti); Maistro (63′ Mosti), Piscopo (54′ Candellone); Adorante (72′ Artistico). All. Pagliuca

Cremonese (4-4-2): Fulignati; Antov (46′ Barbieri), Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Zanimacchia, Collocolo, Majer (63′ Pickel), Vandeputte (46′ Buonaiuto); Vazquez (86′ Quagliata), De Luca (63′ Nasti). All. Corini

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: 22′ Vandeputte (C), 49′ Sernicola (C), 94′ Nasti (C)