Juve Stabia: 1-1 a Cosenza, Ricciardi risponde a Maistro Vantaggio gialloblu, poi il gol dell'ex Avellino per il pari al "San Vito - Gigi Marulla"

Finale di 1-1 al "San Vito - Gigi Marulla" tra il Cosenza e la Juve Stabia nella gara della decima giornata del campionato di Serie B. Gialloblu avanti al 17' con Maistro, pari rossoblu con Ricciardi al minuto 39 per l'1-1 che si conferma all'intervallo e poi lungo tutta la ripresa (al 21' del secondo tempo espulso Hristov e Cosenza in 10).

Il tabellino

Serie B

Decima Giornata

Cosenza - Juve Stabia 1-1

Marcatori: 17' pt Maistro (J), 39' Ricciardi (C)

Cosenza (3-5-2): Micai; Caporale, Dalle Mura, Hristov; Riccardi (28′ st Martino),Kouan, Florenzi (42′ st Kourfalidis), Fumagalli (15′ st Rizzo Pinna), Ricci; Ciervo (15′ st Mazzocchi), Zilli (15′ st Strizzolo). All. Alvini. A disp. Baldi, Vettorel, Cimino, Charlys, Sankoh, D’Orazio, Begheldo

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Folino, Bellich (28′ st Piscopo); Mussolini (28′ st Andreoni), Buglio, Pierobon (42′ stMeli), Fortini; Maistro (28′ st Leone), Candellone (1′ stArtistico); Adorante. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Rocchetti, Zuccon, Baldi, Gerbo, Mosti, Piovanello

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Ruggero (J) Caporale (C) Mazzocchi (C) Strizzolo (C)

Espulsi: 21′ st Hristov (C)