Napoli Basket, ingaggiato Bentil: prosegue il restyling del roster "Non vedo l'ora l'ora di entrare a far parte della famiglia azzurra"

Da Erick Green a Ben Bentil: ulteriore ingaggio da parte del Napoli Basket per il restyling del roster azzurro, reduce da cinque ko in cinque gare di campionato. Il club partenopeo ha annunciato l'accordo con l'ala/centro di 206 centimetri, classe '95.

Llompart: "Grazie alla proprietà"

"Bentil apporterà sicuramente alla squadra fisicità, esperienza e qualità. - ha spiegato il responsabile dell'area tecnica sportiva del Napoli Basket, Pedro Llompart - È un giocatore importante che possiede leadership e l’energia che occorre per svoltare la nostra situazione. Rivolgo ancora una volta un ringraziamento alla proprietà che ha permesso di portare a Napoli un giocatore di grandissimo livello".

L'ala/centro: "Non vedo l'ora di iniziare"

"Non vedo l’ora di entrare a far parte della famiglia del Napoli Basket ed aiutare la squadra a combattere ed ottenere vittorie. Voglio anche imparare la cultura della gente di Napoli godendo il mio tempo in città insieme alla mia famiglia. - ha aggiunto Bentil - Sono davvero molto eccitato per questa opportunità e non vedo l’ora di arrivare a Napoli".