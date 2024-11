Sorrento-Casertana 1-1: a Polidori risponde Proia, il tabellino Pari nel derby tra i costieri e i falchetti al "Viviani" di Potenza

Vantaggio con Polidori al 46' del primo tempo, Sorrento ripreso dalla Casertana al minuto 87 con il gol di Proia: finale di 1-1 al "Viviani" di Potenza tra i costieri e i falchetti nella gara della tredicesima giornata del girone C di Serie C. Tre legni colpiti dal Sorrento: traversa con deviazione per Bolsius al 14', palo di Guadagni in avvio di secondo tempo, colpo di testa di Di Somma e traversa.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

Sorrento - Casertana 1-1

Marcatori: 46' pt rig. Polidori (S), 42' st Proia (C)

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Blondett, Panico (37' st Vitiello); Cangianiello (20' st Carotenuto), De Francesco, Cuccurullo (33' st Lops); Guadagni (37' st Fusco), Polidori (20' st Musso), Bolsius. All. Barilari. Albertazzi, Harrasser, Cadili, Colombini, Palella, Riccardi, Russo, Esposito

Casertana (4-2-3-1) Vilardi; Fabbri (9' st Paglino), Kontek, Gatti, Falasca (36' st Proia); Collodel (36' st Salomaa), Bianchi; Capasso (21' st Iuliano), Carretta, Deli (9' st Bakayoko); Asencio. All. Iori. A disp. Pareko, Damian, Satriano, Matese, Giugno, Rocca

Arbitri: Gavini

Ammoniti: Guadagni (S), Del Sorbo (S), Vitiello (S), Carretta (C), Proia (C)

Recupero: 2' pt, 5' st