L'arbitro di Juve Stabia - Spezia: le designazioni del tredicesimo turno Due pareggi e una sconfitta per il direttore di gara per le vespe

La gara Juve Stabia - Spezia sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza. Sono tre i precedenti con il fischietto lombardo per le vespe: due pareggi (Juve Stabia - Teramo 1-1 del 21 febbraio 2021 nel girone C di Serie C e Juve Stabia - Casertana 1-1 del 9 maggio 2021 nel primo turno dei playoff di Serie C) e una sconfitta (Juve Stabia - Pescara 1-2 del 30 ottobre 2022 nel girone C di Serie C).

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che sarà il sig. Paride Tremolada della sezione AIA di Monza a dirigere il match Juve Stabia - Spezia valevole per la 13^ giornata di andata del Campionato Serie BKT 2024 - 2025, in programma domenica 10 novembre 2024 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia con inizio alle ore 15. Il sig. Tremolada sarà coadiuvato dal sig. Giovanni Baccini della sezione AIA di Conegliano e dal sig. Domenico Fontemurato della sezione AIA di Roma 2, il IV° ufficiale sarà il sig. Felipe Salvatore Viapiana della sezione AIA di Catanzaro, al VAR ci sarà il sig. Davide Ghersini della sezione AIA di Genova, all’AVAR ci sarà il sig. Orlando Pagnotta della sezione AIA di Nocera Inferiore".