Juve Stabia-Spezia, Pagliuca: "Vogliamo dare una gioia alla nostra gente" Il tecnico delle Vespe suona la carica: "Consapevoli della nostra crescita"

In casa Juve Stabia cresce l'attesa per la sfida casalinga di domani contro lo Spezia. Pagliuca, in sede di presentazione della gara, ha ribadito l'importanza di restare con i piedi per terra e di affrontare al massimo la gara del “Menti” contro una delle formazioni più in forma del campionato e che, dopo 12 turni, non ha ancora perso. "Affrontiamo una squadra che ha le idee chiare su dove vuole arrivare, ma sarà una tappa importante del nostro percorso. Anche se a volte non si vince, non si deve pensare che un pareggio sia un risultato non positivo. Per noi ogni risultato sarà importante, domani la gara sarà difficile, sarà importante vincere un duello o sporcare la giocata agli avversari. Le ultime partite ci hanno dato ulteriore consapevolezza della nostra crescita, è una gara fondamentale per la nostra crescita e per la nostra gente. É una gara che ci dà l’opportunità di spingere e di dare una gioia ai nostri tifosi”, ha concluso il tecnico delle Vespe.

JUVE STABIA-SPEZIA: I CONVOCATI DI GUIDO PAGLIUCA

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 23 Folino, 24 Varnier, 28 Andreoni, 29 Fortini

Centrocampisti: 5 Di Marco, 7 Zuccon, 8 Buglio, 10 Pierobon, 14 Meli, 25 Gerbo, 37 Maistro, 55 Leone, 98 Mosti

Attaccanti: 9 Adorante, 11 Piscopo, 27 Candellone, 90 Artistico, 99 Piovanello

Indisponibili: Morachioli.