Sorrento ko a Latina (2-0): doppietta di Crecco, il tabellino Sconfitta al "Francioni" per la squadra allenata da Barilari

La doppietta di Crecco, a segnali nei finali dei due tempi, regala tre punti preziosi al Latina. Pontini vincenti sul Sorrento al "Francioni": gol al 45' del primo tempo e al 41' della ripresa. Espulsi Ndoj e Bolsius nel secondo tempo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Latina - Sorrento 2-0

Marcatori: 45' pt, 41' st Crecco

Latina (3-5-2): Zacchi; Berman, Vona, Di Renzo; Ercolano, Di Livio (39' st Ciko), Petermann, Ndoj, Crecco; Improta (39' st Mastroianni), Bocic (25' st A. Riccardi). All. Boscaglia. A disp. Cardinali, Basti, Marenco, Martignago, Addessi, Cittadino, Vona, Saccani

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (22' st Vitiello), Di Somma, Blondett (36' st colangiuli), Panico (22' st Colombini); P. Riccardi, De Francesco, Cuccurullo (22' st Polidori); Guadagni, Musso, Bolsius. All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Fusco, Cadili, Lops, Carotenuto, Cardoselli, Scala, Russo, Esposito

Arbitro: Madonia

Espulso: 18' st Ndoj (L), 29' st Bolsius S)

Ammoniti: Blondett (S), De Francesco (S), Bolsius (S), Petermann (L), Mastroianni (L)

Recupero: 1’ pt, 6′ st