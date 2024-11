Castellammare, i fratelli Esposito regalano un nuovo campo al proprio rione VIDEO e FOTO. Serata magicaper i fratelli del calcio italiano: "Ora inseguite i vostri sogni"

"Sognare non costa nulla". E' il messaggio lanciato dai fratelli Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio Esposito ai ragazzi di Castellammare di Stabia e, in particolare, a quelli del rione Cicerone. I tre ragazzi stabiesi sono partiti dal campetto del proprio quartiere, riuscendo a coronare il sogno di diventare calciatori professionisti (uno milita in serie A nell'Empoli e due in serie B nello Spezia). Un percorso fatto di passione, umiltà e sacrifici, nel corso del quale non hanno mai perso contatto con le proprie radici. Non a caso hanno deciso di riqualificare a proprie spese il campetto del rione Cicerone, restituendolo rinnovato a tutti i ragazzi del quartiere. "Qui siamo nati, in questo campetto siamo cresciuti.

Ora tocca a voi sognare, non costa nulla", la frase scritta su di uno striscione e che rappresenta il testamento lasciato dai fratelli Esposito ai giovani stabiesi. Un gesto dall'elevato valore sociale: l'obiettivo è portare via dalla strada quanti più ragazzi, per evitare che possano imboccare strade pericolose, inseguendo invece i propri sogni. Al taglio del nastro del nuovo campetto erano presenti Salvatore e Sebastiano Esposito, mentre Francesco Pio ha seguito tutto in videochiamata dal ritiro dell'Under 21 italiana. Domenica, tra l'altro, è stata una giornata speciale per Salvatore e Francesco Pio, entrambi in gol nel match vinto 3-0 dallo Spezia al "Menti". Gol che hanno radici solide in quel campetto su cui, da stasera, tanti bambini potranno sognare di ripercorrere le gesta dei fratelli Esposito.