Sorrento-Picerno 1-1, Barilari: "Il pari ci va stretto" Serie C, quindicesima giornata: il tabellino del match giocato al "Viviani" di Potenza

Il gol di Todisco al 96' vale il pari del Sorrento contro il Picerno al "Viviani" di Potenza. "Non meritavamo assolutamente di perdere, anzi il pari ci va stretto ma io devo essere contento della prestazione e di questi ragazzi splendidi. - ha spiegato il tecnico dei costieri Enrico Barilari - Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e sui calci piazzati, i calciatori mi hanno seguito tutti, panchinari compresi, e di questo ringrazio soprattutto i vari Carotenuto, Scala e Fusco che stanno giocando meno ma che rispondono alla grande quando vengono chiamati in causa. Il capitano, ad esempio, si allena più forte di tutti. Gli episodi? Credo ci voglia onestà intellettuale: non si può protestare per quanto avvenuto nel finale, piuttosto va detto che il loro gol nel primo tempo era regolare così come era netto il rigore che non ci è stato concesso per fallo di mani di Guerra".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Sorrento - Picerno 1-1

Marcatori: 11' st Santarcangelo (P), 51' st Todisco (S)

Sorrento (4-3-1-2) Del Sorbo, Todisco, Di Somma, Blondett, Panico (43' st Russo); Carotenuto (37' st Colangiuli), De Francesco, Cuccurullo (37' st Polidori); Cangianiello (13' st Scala); Guadagni, Musso. All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Fusco, Cadili, Colombini, Lops, Cardoselli, M. Esposito

Picerno (4-2-3-1) Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; Franco, Pitarresi; Energe (25' st Vitali), Petito (1' st Santarcangelo, 43' st Santi), E. Esposito (31' st Cardoni); Volpicelli (25' st Graziani). All. Tomei. A disp. Merelli, Nicoletti, Seck, Maiorino, Ragone, Cecere

Arbitro: Picardi

Espulso: 40' st Vitali (P) per doppia ammonizione

Ammoniti: Pitarresi (P), Vitali (P), Guadagni (S)

Recupero: 3' pt, 6' st