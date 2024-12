Juve Stabia: ufficiali i rinnovi di Leone e Piscopo fino al 2026 Nuovi accordi e ulteriore step legato al futuro e all'evoluzione della rosa gialloblu

Sono ufficiali i rinnovi di contratto di Giuseppe Leone e Kevin Piscopo con la Juve Stabia. Nuovi accordi fino al 2026 e ulteriore step legato al futuro e all'evoluzione della rosa gialloblu.

Il comunicato ufficiale per Leone

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in data odierna è stato siglato il rinnovo con il centrocampista Giuseppe Leone, nato a Torino il 5 maggio del 2001. Il contratto è stato rinnovato di un anno e quindi avrà come scadenza il 30 giugno 2026. Arrivato a Castellammare di Stabia il 16 agosto, è ufficialmente un calciatore della Juve Stabia dal 25 agosto del 2023, con la nostra casacca ha totalizzato 36 presenze nel campionato 2023-2024 in serie C girone C con 2 goal e 4 assist a cui si aggiungono 2 presenze in SuperCoppa di serie C. Nella stagione in corso ha esordito in serie B totalizzando 13 presenze e smistando 2 assist. 'Il rinnovo di Leone lo davo per scontato perché oltre ad essere un ottimo calciatore è un bravissimo ragazzo ed ha sempre mostrato la volontà di rimanere con noi e rinnovare. - ha spiegato il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella - Si tratta di un atleta importante che avrà un futuro radioso e sono contento che con noi si sia lanciato definitivamente anche grazie al mister che lo aveva già allenato e con lui è cresciuto tanto sotto tutti i punti di vista'.

'Sono entusiasta di questo rinnovo e voglio ringraziare il presidente, la società, il diesse e il mister per la fiducia accordatami. - ha aggiunto Leone - Dedico il rinnovo ai tifosi che mi supportano e ci sostengono come squadra giorno per giorno. Tutto questo è stato possibile anche grazie al lavoro del mio procuratore che ringrazio personalmente. Cercherò di oniorare questa maglia con rinnovato impegno'".

Il comunicato ufficiale per Piscopo

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in data odierna è stato rinnovato il contratto con l’attaccante Kevin Piscopo. Il calciatore, nato a Vercelli il 6 febbraio del 1998, ha siglato l’accordo che lo lega alla S.S. Juve Stabia fino al 30 giugno 2026. Arrivato a Castellammare di Stabia il 19 luglio del 2023, con la nostra casacca ha totalizzato 36 presenze nel campionato 2023-2024 in serie C girone C realizzando 4 goal e 3 assist a cui si aggiungono 2 presenze in SuperCoppa di serie C. Nella stagione in corso é tornato ad esser protagonista in serie B, disputata già con le maglie di Empoli e Spal, totalizzando 13 presenze, segnando 1 goal e smistando 1 assist a cui si aggiunge 1 presenza in Coppa Italia Frecciarossa il 4 agosto scorso siglando il goal stabiese al Partenio di Avellino. 'Volevamo rinnovare il suo contratto essendo un elemento importante, un cavallo di razza e una vera forza della natura e ci tenevamo ad averlo con noi. - ha affermato Langella - Ci fa tanto piacere anche che lui abbia rinnovato perchè ha dato tanto alla nostra società ed ha meritato questo rinnovo'.

'Sono molto contento di aver prolungato il contratto con la Juve Stabia perché questa società per me è ormai come una mia seconda famiglia mentre a Castellammare di Stabia mi sento veramente a casa e per questo motivo non potevo chiedere di meglio. - ha sottolineato Piscopo - La firma è una carica in più, per me, in vista del derby nel quale ci tengo a dare tutto per questa maglia e per i nostri grandi tifosi che sono davvero fondamentali per noi. Ora testa bassa e si pensa a lavorare per domenica e poi per il nostro obiettivo, la salvezza'".