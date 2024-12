Juve Stabia da sogno, blitz a Salerno: Adorante e Candellone espugnano l'Arechi Continua il momento magico della formazione di Pagliuca

Il derby dell'Arechi si tinge di gialloblù. La Juve Stabia batte anche la Salernitana (2-1) e si consolida in zona play-off. Notte da incubo per la Salernitana, quintultima in classifica e sempre più in difficoltà. Gli uomini di Pagliuca giocano la solita partita sfrontata, costruendo sulla forza dei propri esterni (Floriani Mussolini e Fortini) un successo storico e che allunga un momento magico per la squadra di Castellammare di Stabia.

Pronti-via e le Vespe sono avanti: Adorante raccoglie una respinta della difesa granata e da due passi porta avanti la Juve Stabia. La Salernitana è in bambola, soffre tremendamente la velocità e la forza fisica della Juve Stabia che, però, sotto porta spreca con Adorante e Candellone. La reazione della Salernitana arriva nel primo minuto di recupero: Soriano recupera palla a centrocampo, Simy serve Amatucci che entra in area e batte Thiam, anche grazie ad una deviazione.

Nel secondo tempo la Salernitana sembra approcciare meglio la partita: Verde ha sui piedi la palla del 2-1 ma la spreca. La Juve Stabia ne ha di più e alla mezzora trova il gol vittoria con Candellone. Due minuti dopo le Vespe trovano anche il tris ma il gol di Adorante viene annullato per fuorigioco. Non cambia, però, la storia di un derby che si tinge di gialloblù.

SALERNITANA-JUVE STABIA 1-2

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe 5; Bronn 5.5, Ferrari 5, Jaroszynski 6 (38' st Velthuis s.v.); Ghiglione 5, Maggiore 5 (18' st Hrustic 5), Amatucci 6, Stojanovic 5 (38' st Fusco 5.5); Verde 5.5, Soriano 5.5 (31' st Tongya 5.5); Simy 5 (29' st Wlodarczyk). A disposizione: Corriere, Fiorillo, Gentile, Ruggeri, Sfait, Braaf, Kallon. Allenatore: Colantuono 5

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam 5.5; Ruggero 6, Varnier 6.5, Bellich 6.5; Floriani Mussolini 7, Buglio 6.5 (38' st Meli s.v.), Leone 6.5 (46' st Baldi s.v.), Fortini 6.5 (26' st Rocchetti 6.5); Candellone 7 (46' st Piscopo s.v.), Pierobon 6.5; Adorante 7 (38' st Artistico s.v.). A disposizione: Matosevic, Signorini, Di Marco, Gerbo, Zuccon, Piovanello. Allenatore: Pagliuca 7

ARBITRO: Ghersini di Genova - assistenti: D’Ascanio e Emmanuele. IV uomo: Silvestri. VAR: Minelli/Avar: Nasca

RETI: 7' pt Adorante (J), 46' pt Amatucci (S), 29' st Candellone (JS)

NOTE. Spettatori: 10761. Ammoniti: Adorante (J), Broon (S). Angoli: 5-5. Recupero: 2' pt - 6' st