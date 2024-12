Napoli Basket ancora ko: la Germani Brescia vince 97-84 Undici gare di campionato, undici sconfitte per gli azzurri: non arriva la vittoria scacciacrisi

Il Napoli Basket esce sconfitto dal PalaLeonessa A2A contro la Germani Brescia con il finale di 97-84. Undici gare, undici sconfitte in campionato per gli azzurri di coach Giorgio Valli. "Complimenti all’amico e collega Poeta per aver allestito una squadra solida, fisica e tattica, con giocatori che hanno una certa esperienza. - ha spiegato il tecnico dei partenopei - Noi stiamo cercando di trovare la quadra soprattutto a livello difensivo, mentre riesco a trovarla di più in attacco. Questo mi sconcerta perché la squadra deve avere una vocazione difensiva non comprendendo l’importanza che ha in questo campionato. Stiamo lavorando per cercare di avere maggiore qualità fisica, man mano che facciamo gli allenamenti e qualcosa inizia a vedersi. Abbiamo il dovere di continuare a crederci. Domenica abbiamo una partita crocevia della stagione, il derby, in cui dimostrare una faccia e un’anima difensiva migliore. Abbiamo bisogno di gente che sia propensa alla difesa perché la salvezza si guadagna in questo modo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Undicesima Giornata

Germani Brescia - Napoli Basket 97-84

Parziali: 31-21, 19-23, 29-24, 18-16

Brescia: Ivanovic 15, Della Valle 17, Rivers 10, Ndour 14, Bilan 10, Burnell 15, Dowe 9, Cournooh 5 Pollini 2, Ferrero, Tonelli. All. Poeta

Napoli: Pangos 14, Green 8, Woldetensae 7, Treier 13, Totè 13, Bentil 14, De Nicolao 7, Newman 5, Copeland 3, Mabor Dut Biar, Saccoccia ne. All. Valli

Arbitri: Bongiorni, Gonella, Catani