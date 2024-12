Sorrento ko a Catania: 4-0 per gli etnei, il tabellino Tripletta di Inglese e gol di Stoppa: terzo ko di fila per i costieri

La tripletta di Inglese e il gol di Stoppa per il poker del Catania sul Sorrento. Finale di 4-0 al "Massimino" e terza sconfitta di fila per la squadra di Barilari. Quota 27 in chiusura di 2024 per i costieri.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Catania - Sorrento 4-0

Marcatori: 29' st, 43' st, 46' st Inglese, 32' Stoppa

Catania (3-4-2-1) Butano; Castellini, Quaini, Gega; Carpani (1' st Raimo), De Rose, Sturaro (42’ pt D’Andrea), Anastasio (dal 12’ st Lunetta); Jimenez, Stoppa; Inglese. All. Toscano. A disp. D’Agata, Verna, Ierardi, Allegra, Forti, Montalto

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Blondett, Carotenuto; Cangianiello, De Francesco (35' st Palella), Cuccurullo (30' st Vitiello); Colangiuli (16' st Guadagni), Musso (35' st Polidori), Bolsius (35' st Scala). All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Fusco, Cadili, Panico, Riccardi, Russo, Polidori

Arbitro: Mastrodomenico