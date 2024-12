Juve Stabia ko con la Reggiana: gli emiliani vincono 2-1 Sconfitta dopo tre vittorie di fila e cinque risultati utili consecutivi per i gialloblu

Dopo tre vittorie di fila e cinque risultati utili consecutivi, la Juve Stabia è uscita sconfitta dallo stadio "Città del Tricolore". La Reggiana ha battuto le vespe con il risultato di 2-1 nella gara valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Portanova al 12', Vergara al 25' per il 2-0 emiliano con i gialloblu costretti alla rimonta. La Juve Stabia accorcia le distanze con Adorante solo al minuto 82. Sconfitta per la squadra allenata da Pagliuca che domenica ospiteranno il Frosinone per l'epilogo dell'anno solare.

Il tabellino

Serie B

Diciannovesima Giornata

Reggiana - Juve Stabia 2-1

Marcatori: 12′ pt Portanova (R), 25′ pt Vergara (R), 37′ st Adorante (J)

Reggiana (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Portanova (17′ st Marras), Gondo (17′ st Pettinari), Vergara (32′ st Okwonkwo). All. Viali. A disp. Sposito, Stulac, Vido, FIamozzi, Fontanarosa, Maggio, Urso, Cavallini, Nahounou

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier (1′ s.t. Piscopo), Bellich; Fortini, Buglio (15′ s.t. Di Marco), Leone (34′ s.t. Meli), Rocchetti; Pierobon (1′ Piovanello); Candellone, Adorante. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Signorini, Baldi, Mussolini, Zuccon, Gerbo

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Buglio (J), Gondo (R), Adorante (J), Sampirisi (R), Bellich (J), Okwonkwo (R), Piscopo (J), Meroni (J). Pagliuca (J), Ignacchiti (R)

Recupero: 5' st