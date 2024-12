Juve Stabia-Frosinone, Pagliuca: "Non dobbiamo mollare di un centimetro" Il tecnico carica: "Se non avremo fame e giusto atteggiamento si evidenzieranno i nostri difetti"

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che nella giornata di oggi, sabato 28 dicembre alle ore 11:00, presso la sala stampa dello Stadio “Romeo Menti” si é tenuta la conferenza stampa pre gara di mister Pagliuca.

Di seguito le dichiarazioni:” A Reggio ho visto una squadra che non ha fatto benissimo nel primo tempo quindi in questi pochi giorni ci siamo preparati. Abbiamo capito quelli che sono stati i nostri errori e cercheremo di fare tesoro dell’ultima gara già domani col Frosinone. Il bilancio del nostro anno è ampiamente positivo. Con il Frosinone è una gara ostica perché i laziali sono una squadra costruita per altri obiettivi ed hanno una classifica che non rispecchia il loro valore. Toccherà essere umili e non mollare di un centimetro. Se non avremo fame e giusto atteggiamento si evidenzieranno i nostri difetti, invece dobbiamo accentuare le nostre ambizioni e le nostre peculiarità. Vedremo se riusciremo a recuperare almeno Maistro e Folino, che potrebbero essere del gruppo ovviamente senza partire dall’inizio. Già il fatto che abbiano manifestato voglia di esserci ci fa ben sperare.

Sono contento della crescita della squadra, siamo concentrati sull’obiettivo salvezza a cui dobbiamo avvicinarci gara dopo gara. Spero che domani i nostri tifosi ci aiutino. Non parlo solo della Curva Sud, che è sempre presente, ma di tutta Castellammare. Abbiamo bisogno che la città ci spinga e ci serve il sostegno della città per fare bene. Credo che per quanto fatto nel 2024 la Juve Stabia meriti di essere aiutata.”