Sconfitta per il Napoli Basket a Varese: la Openjobmetis vince 89-86 Valli: "Fidarsi del talento individuale è importante, ma non è la cosa da fare in gare come queste"

Il Napoli Basket non trova la continuità. Dopo la prima vittoria stagionale nel derby contro la Givova Scafati, gli azzurri vanno ko a Masnago contro la Openjobmetis Varese con il risultato di 89-86 nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. A Napoli non bastano i 22 punti di Bentil, i 21 di Zubcic e i 20 di Green. Pullen si ferma a quota 8. Sotto di 10 dopo 10 minuti, il divario si conferma all'intervallo con la squadra di coach Valli abile a firmare il recupero per la parità al 30'. Piccoli dettagli non hanno garantito la continuità ai partenopei.

Valli: "Fidarsi dell'individualità non è il massimo in queste gare"

"Le partite salvezza sono così e alla fine, come sempre, si decidono anche per episodi causati spesso da noi, perché sbagliare 8 tiri liberi in una partita così importante fa tutta la differenza del mondo. - ha spiegato il tecnico del Napoli Basket nel post-gara - La vera chiave tecnica di lettura è stata che nel primo tempo, a differenza di altre volte, abbiamo avuto palle perse sia per colpa nostra che per meriti della difesa di Varese, ma abbiamo tenuto troppo la palla in mano ed è stato difficile per noi trovare dei tiri aperti. Fidarsi del talento individuale è importante, ma non è la cosa da fare in partite come questa, bisogna calarsi nella squadra sia in attacco che in difesa".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Tredicesima Giornata

Openjobmetis Varese - Napoli Basket 89-86

Parziali: 22-12, 27-27, 19-29, 21-18

Varese: Akobundu-Ehiogu 6, Alviti 15, Gray 2, Bradford 13, Tyus ne, Librizzi 17, Virginio ne, Avvinti ne, N'Guessan 2, Fall ne, Hands 27, Johnson 7. All. Mandole

Napoli: Pullen 8, Zubcic 21, Treier, Pangos 7, De Nicolao, Woldetensae, Saccoccia ne, Newman 6, Green 20, Totè 2, Dut Biar ne, Bentil 22. All. Valli

Arbitri: Sahin, Valzani, Valleriani