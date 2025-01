Juve Stabia con Brera Holdings: closing per il 22 per cento delle quote Langella: "Il mio personale benvenuto in società a Daniel McClory che diventa socio del nostro cda"

La Juve Stabia ha ufficializzato "la chiusura della prima fase della cessione delle quote societarie alla Brera Holdings con le firme in sede notarile della cessione del 22 per cento della quote del club": si legge nella nota del club di Castellammare. "Facendo seguito alla conferenza stampa del 9 dicembre del mese in corso, la società con a capo Daniel McClory ha adempiuto agli accordi sottoscritti che porteranno la Brera ad arrivare al 38% totale delle azioni entro il 31 gennaio 2025 e al 52% delle quote entro il 31 marzo 2025".

Langella: "Il mio benvenuto a McClory"

"Siamo soddisfatti del lavoro fatto di comune accordo con la Brera Holdings con il fondamentale supporto della Zephiro Investments e il suo socio fondatore Joseph Grosso. - ha affermato il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella - Sono felice di aver reso internazionale una società con una storia importante come la Juve Stabia che nei suoi 117 anni di storia non aveva mai avuto un socio estero, questo nell’ottica di migliorare ulteriormente il nostro brand e portarlo a livello internazionale. Do il mio personale benvenuto in società a Daniel McClory che oggi diventa socio del nostro Cda che vedrà come presidente dello stesso Filippo Polcino, oggi Amministratore Unico, e come consigliere dalla nostra parte l’attuale direttore operativo Oreste La Stella. Ai nostri tifosi dico che oggi, più di prima, possono addirittura investire nella Juve Stabia acquisendo azioni della Brera e questo nell’ottica di crescita ulteriori del nostro club".