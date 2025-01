Napoli Basket: vittoria contro la Bertram Tortona (92-83) Coach Valli: "In un momento così difficile la società ci è stata sempre tanto vicino"

Pullen con 28 punti e Green con 20 guidano il Napoli Basket alla vittoria sulla Bertram Tortona con il risultato di 82-93 nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Successo prezioso per la continuità casalinga dopo la prima vittoria ottenuta contro la Givova Scafati e dopo la sconfitta rimediata a Masnago contro la Openjobmetis Varese. "Sono contento per la vittoria ottenuta contro una grande squadra, ma bisogna mantenere tanta umiltà ed avere i piedi per terra. - ha spiegato coach Valli nel post-gara - Sono felice per come è maturata la vittoria, finalmente partendo dalla difesa e tenendo sempre ritmi bassi congeniali a noi. È chiaro che non ci siamo riusciti per tutti e 40 minuti, ma da qui partiamo per farlo, spero in maniera continuativa. L’anima di questa squadra oggi si è vista e da qui dobbiamo partire, i ragazzi devono capire l’importanza non tanto della vittoria ma di come è maturata. - ha aggiunto il tecnico degli azzurri - Solo così abbiamo una speranza di salvarci. In un momento così difficile la società ci è stata sempre tanto vicino, ci ha trasmesso una solidità che abbiamo cercato di tramutare in campo. Perché gli allenatori sono importanti, i giocatori sono importanti ma se sopra di noi abbiamo gente solida che ci da tranquillità le cose sono un po’ più facili".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quattordicesima Giornata

Napoli Basket - Bertram Tortona 92-83

Parziali progressivi: 20-17, 43-39, 69-57

Napoli: Pullen 28, Zubcic 8, Treier, Pangos 5, G. De Nicolao, Woldetensae 2, Saccoccia, Newman 11, Green 20, Totè 10, Mabor ne, Bentil 8. All. Valli

Tortona: Zerini, Vital 18, Kuhse 10, Candi 3, Denegri 6, Strautins 12, Baldasso 16, Kamagate 8, Biligha ne, Severini 5, Borasi ne, Weems 5. All. De Raffaele

Arbitri: Lanzarini, Paglialunga, Marziali