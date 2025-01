Sorrento-Monopoli 1-2: quarto ko di fila per i costieri, il tabellino Bruschi su rigore, poi il pari di Bolsius, nel finale il gol di Grandolfo

Grandolfo regala la vittoria al Monopoli nel primo dei cinque minuti di recupero del secondo tempo. Sorrento beffato e al quarto ko di fila in campionato. Il 2025 si apre con una sconfitta al "Viviani" di Potenza per i costieri (finale di 2-1 per i pugliesi).

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventunesima Giornata

Sorrento - Monopoli 1-2

Marcatori: 31' pt rig. Bruschi (M), 27' st Bolsius (S), 46' st Grandolfo (M)

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Di Somma (38' st Cadili), Fusco, Panico (19' st Colangiuli); Cangianiello, De Francesco, Carotenuto; Guadagni (38' st Colombini), Musso (28' st Polidori), Bolsius. All. Barilari. A disp. Harrasser, Albertazzi, Fortunato, Crisci, Palella, Riccardi, Scala, Russo, D. Esposito, M. Esposito

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Bizzotto; Valenti (43' st Cristallo), Falzerano, Battocchio (19' st De Risio), Scipioni (1' st Bulevardi), Pace (1' st Yabre); Bruschi (32' st Yeboah), Grandolfo. All. Colombo. A disp.Garofani, Fazio, Ferrini, Cellamare, Virgilio, De Vietro, De Sena, Sylla

Arbitro: Ramondino

Ammoniti: Pace (M), Battocchio (M), Valenti (M), Yabre (M), Di Somma (S)

Recupero: 1' pt, 5' st