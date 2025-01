Juve Stabia, ecco Sgarbi: "Felice e carico di iniziare questa nuova esperienza" Il presidente Langella: "Aggiungiamo alla rosa di mister Pagliuca un elemento validissimo"

Lorenzo Sgarbi alla Juve Stabia: è ufficiale l'accordo per il trasferimento in prestito dell'attaccante bolzanino dal Napoli al club di Castellammare. "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, in prestito secco, dalla S.S.C. Napoli, dell’attaccante Lorenzo Sgarbi che si lega alla nostra società con contratto fino al 30 giugno 2025. - si legge nella nota della Juve Stabia - Il calciatore, nato a Bolzano il 24 marzo del 2001, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della S.S.C. Napoli, ha poi vestito le maglie di Legnago Salus (41 presenze con 3 reti e 2 assist), Renate (10 presenze con 1 rete), Pro Sesto (19 presenze e 3 assist), Avellino (38 presenze 7 reti e 15 assist) prima della sua ultima esperienza al Bari dove ha giocato 8 gare fornendo 2 assist.

A dare il benvenuto a Castellammare di Stabia a Lorenzo Sgarbi è proprio il presidente Andrea Langella che dichiara: “Ringrazio, in prima battuta, la società sportiva calcio Napoli per i grandi rapporti di collaborazione e stima che sono sempre più concreti ed evidenti con nostra grande soddisfazione. Aggiungiamo alla rosa di mister Pagliuca un elemento validissimo che ci potrà dare una grande mano ad ottenere il nostro obbiettivo primario, la salvezza, e gli invio il mio personale benvenuto e incoraggiamento”.

Lorenzo ha scelto il numero 18 e le sue prime parole da neo atleta gialloblù sono state le seguenti: “Sono felice e molto carico di iniziare questa nuova esperienza avendo già la testa alla partita di domenica contro lo Spezia. Conosco il tifo e il calore della piazza e spero di vederli presto da vicino, sempre più numerosi, con l’augurio di poter gioire tutti insieme”."