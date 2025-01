Spezia-Juve Stabia, Pagliuca: "In campo con personalità e determinazione" "Sgarbi è un giocatore di qualità, orgogliosi del percorso che abbiamo fatto"

Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani (ore 15) contro lo Spezia: “La partita dell’andata l’abbiamo analizzata capendo gli errori effettuati, dovremmo evitare gli errori di concentrazione che potrebbero costarci caro. La squadra sta bene, si è allenata bene, é un gruppo che ha molta ambizione, Sgarbi è un giocatore che a me piace molto per le sue qualità, é indietro come condizione ma é un giocatore che avrà un ruolo importante nel nostro cammino. Lo Spezia é una squadra importante con un allenatore molto bravo e una società forte, sappiamo che in casa sono molto forti con un ambiente molto caldo, domani servirà personalità da parte dei ragazzi. Ci inorgoglisce il percorso di crescita che abbiamo intrapreso da un anno e mezzo a questa parte.”