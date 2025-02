La Puteolana perde il bomber Coniglio per infortunio La vittoria di misura della Puteolana sull’Atletico Lodigiani con il gol di Mascari

La vittoria di misura della Puteolana sull’Atletico Lodigiani con il gol di Mascari realizzato su rigore dopo appena cinque minuti di gioco non ha convinto la tifoseria presente sugli spalti del campo di Quarto. Si aspettava una prestazione di gran lunga migliore sul piano agonistico, dopo la sconfitta con il Gelbison, ma i granata hanno sofferto non poco per difendere il minimo vantaggio. Restano sempre sei lunghezze di distacco dalla capolista Cassino, attuale favorita per la promozione in serie C, ma il tecnico Marra resta fiducioso nonostante i prossimi cinque impegni contro le squadre sarde. Ieri si è registrato l’infortunio dell’esperto attaccante Coniglio che dovrebbe restare fermo per alcune settimane. A sostituirlo sarà probabilmente Dammacco.

Danilo Volpe