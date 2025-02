Serie D: La Puteolana sconfitta per 3-0 in Sardegna La squadra di Marra dà definitivamente addio alle speranze di conquistare la promozione diretta

La Puteolana incassa tre gol in terra sarda dall’Atletico Uri e dà definitivamente addio alle speranze di conquistare la promozione diretta in serie C. La squadra di Marra delude ancora in trasferta e subisce il gioco della squadra di casa che va in gol nel primo tempo con Demarcus e nella ripresa con Piacente ed ancora con Demarcus. La delusione dei 25 tifosi puteolani che avevano seguito la squadra in Sardegna nonostante la partita si giocasse a porte chiuse. Intanto la società ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Franco Sbuttoni, il quale lascia la squadra e la città per motivi strettamente personali. La società ringrazia il difensore per l'impegno profuso augurando le migliori fortune personali e professionali.

Sbuttoni era arrivato lo scorso agosto alla Puteolana dopo la sua ultima esperienza con il Gimnasia, squadra del campionato argentino. Il difensore vanta una carriera ricca di esperienze nel calcio sudamericano, avendo militato in diverse squadre di rilievo. Cresciuto nelle giovanili del Tiro Federal, Sbuttoni ha indossato le maglie di varie squadre argentine nel corso della sua carriera. Tra queste, spiccano le esperienze con l'Atlético Tucumán, il Central Córdoba, l'Arsenal Sarandí e il Sarmiento Junín.

Danilo Volpe