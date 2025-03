Ottimi risultati per i giovani atleti della Lega Navale di Napoli Alla seconda tappa del campionato zonale 2025 della classe Optimist

Si è svolta a Napoli, nello scorso weekend, la II Tappa del campionato zonale 2025 della classe Optimist, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia. Una due giorni di regate, con circa 60 timonieri in acqua, suddivisi nella divisione A (Juniores) e nella divisione B (Cadetti), in rappresentanza di 10 circoli campani.



Due giorni in cui le condizioni meteo perfette, con sole e vento di 10km proveniente da Nord ovest, hanno permesso ai ragazzi di gareggiare e divertirsi. In acqua undici atleti della Lega Navale di Napoli (Raffo, Giovanni, Thiago, Antonio, Leonardo grande, Leonardo piccolo, Enrico, Angelica, Gabriele e Frank), che hanno partecipato alle prove anche come allenamento prima dell’inizio della stagione nazionale. Stagione nazionale che prenderà il via a Crotone, con la Carnival Race.



Organizzata dal Circolo Velico di Crotone, la Crotone International Carnival Race & Trofeo Optimist Italia è una delle competizioni veliche più attese del sud Italia. In programma dall'1 al 4 marzo a Crotone, è una gara di vela internazionale che vede centinaia gli atleti coinvolti, provenienti dai circoli di tutto il mondo e dedicata ai velisti juniores e cadetti di divere nazioni (negli anni sono state coinvolte Bulgaria, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Svezia, Ucraina e USA).



I giovani velisti della classe Optimist si sfideranno nelle acque dello spettacolare Stadio del Mare, davanti il Promontorio di Capo Colonna. E anche in questa occasione, gli atleti della Lega Navale di Napoli contano di fare una bella figura. Proprio come è successo lo scorso weekend nella II Tappa del campionato zonale, con Francesco Pietro Forte che è riuscito a strappare la vittoria nella categoria cadetti e, insieme alle atlete della classe ILCA Sara Maione e Valeria Ammirati (che avevano regatato nella prima settimana di febbraio) ha conquistato la coppa Paolo e Fabio Marulli D’Ascoli.



Una dimostrazione che la squadra agonistica della Lega Navale è in costante crescita e pronta ad affrontare, con entusiasmo e determinazione, la stagione velica 2025.