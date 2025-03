Juve Stabia ko al "Menti": vince il Cittadella (0-1), il tabellino Okwonkwo al 33' per il gol vittoria dei veneti a Castellammare

Seconda sconfitta consecutiva per la Juve Stabia: il Cittadella passa al "Menti" con il risultato di 1-0. Il gol di Okwonkwo al 33' è decisivo per la vittoria dei veneti a Castellammare.

Il tabellino

Serie B

Ventottesima Giornata

Juve Stabia - Cittadella 0-1

Marcatori: 33' Okwonkwo

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero (32′ s.t. Mosti), Varnier, Bellich; F. Mussolini (44′ s.t. Morachioli), Buglio, Leone (42′ s.t. Meli), Fortini; Pierobon (1′ s.t. Dubickas); Piscopo (32′ s.t. Sgarbi), Adorante. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Quaranta, Rocchetti, Baldi, Peda, Gerbo, Louati, Morachioli

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Vita, Amatucci, Palmieri (32′ s.t. Tessiore), Rizza (32′ s.t. Masciangelo); Okwonkwo (2′ Pandolfi), Rabbi (47′ s.t. Desogus). All. Dal Canto A disp. Cardinali, Maniero, Casolari, Matino, Desogus, Voltan, Piccinini, Sanogo

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Vita (C), Palmieri (C), Pandolfi (C), Adorante (J), Rizza (C)

Recupero: 1' pt, 5' st