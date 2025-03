Pallanuoto Serie A: Posillipo sconfitto dalla De Akker Bologna I rossoverdi iniziano bene, poi subiscono la rimonta

Sconfitta per il Posillipo per 13-12, contro la De Akker Bologna, nella gara valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A1, disputata alla Piscina Carmen Longo di Bologna. Il primo gol della partita è di Urbinati per i padroni di casa, rispondeRadulovic. La formazione di casa si riporta avanti con il gol di Valentino Gallo, il pareggio è ancora di Radulovic, in superiorità per il 2-2 a metà tempo. Il primo tempo si chiude 5-3 per il?Posillipo. Nel secondo tempo torna a segnare Bologna con un controparziale di 3-0. Il Posillipo riesce a sbloccarsi con il gol di Brguljan con uomo in più ma nel finale è ancora la De Akker con Urbinati a realizzare per il 7-8 a metà partita.Segna il Posillipo in controfuga in apertura terzo quarto con Valle, Bragantini risponde con un bel pallonetto e con il gol della parità a metà tempo. TSi va all’ultimo intervallo sul 9-10 in favore dei rossoverdi. Pareggia immediatamente Bolognacon Bragantini, Abramson segna in superiorità per il vantaggio De Akker, pareggia il Posillipo con il gol in superiorità di Radulovic ma è ancora la De Akker a riportarsi avanti con Bragantini. La De Akker trova il doppio vantaggio andando a segno con Condemi, 13-11, ma il Posillipo prova a reagire con il gol di Zeno Bertoli ma il tiro finale di Brguljan si stampa sulla traversa. Finisce 13-12 per i padroni di casa.

RISULTATI (21^giornata): Brescia-Roma Vis Nova 14-11, OrtigiaTelimar 11-13, Catania-Recco 7-17, De Akker-Posillipo 13-12, Florentia-Iren 11-11, Ol. Roma-Onda Forte 11-10, Savona-Trieste 15-11. CLASSIFICA: Brescia, Recco 61, Savona 51, Trieste, Roma Vis Nova 37, Posillipo, De Akker 34, Telimar 24, Ortigia 23, Iren 19, Florentia 18, Ol. Roma 12, Onda Forte 5, Catania 4.

PROSSIMO TURNO (21-22/03):Recco-Trieste (10/03), Roma Vis Nova-De Akker, Ortigia-Ol. Roma, Posillipo-Savona, Iren-Catania,?Telimar-Florentia, Onda Forte-Brescia.