La Klimatica Cesport Italia fa visita all’Ortigia Academy Archiviata la sconfitta casalinga contro il San Mauro, la Klimatica Cesport Italia è pronta

Archiviata la sconfitta casalinga contro il San Mauro, la Klimatica Cesport Italia è pronta a rituffarsi in acqua nel dodicesimo turno di campionato che vede i partenopei contrapposti all’Ortigia Academy, squadra che col Nuoto 2000 condivide la vetta della classifica, fischio d’inizio sabato 22 alle 12.30 alla Caldarella di Siracusa ad opera di Nando Sorbello; impegno proibitivo per i partenopei contro la giovane ma forte compagine siciliana che a sette giornate dal termine può e deve sognare in grande.

Proverà a dire la sua la Cesport che attualmente occupa la sesta piazza in graduatoria, sei punti sopra la zona play-out ma per nulla al sicuro data la bagarre nelle retrovie della classifica per non retrocedere. Nella gara d’andata l’Ortigia riuscì a imporre il proprio gioco fin dalle prime battute costringendo la Cesport ad inseguire per tutta la durata dell’incontro; a fine partita fu la compagina sicula a lasciare la Scandone con i tre punti in tasca. Di certo la Cesport è cresciuta da allora ma per fare risultato a Siracusa sabato servirà la partita perfetta.

La squadra partirà con direzione Siracusa grazie anche al contributo dei suoi sponsor, l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri partner che hanno creduto nel nostro lavoro e sono sempre al fianco della nostra squadra.