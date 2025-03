Il Posillipo aspetta Savona alla "Scandone" Pallanuoto Serie A: impegno interno per il C.N.Posillipo che affronta domani la Rari Nantes

Nuovo impegno interno per il C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie A1, la Rari Nantes Savona.

La partita si giocherà alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 15,00

Dopo l’esperienza della Final Eight di Coppa Italia, con la sconfitta ai quarti con Brescia, la formazione rossoverde torna in Campionato per affrontare una delle grandi del torneo. La Rari Nantes Savona infatti, è l’unica squadra italiana in Eurolega, massima competizione europea, dove in settimana ha affrontato il Barceloneta, cedendo per 14-10. In campionato il team guidato da Angelini è terzo in classifica con 54 punti, ed ha una striscia aperta di 6 vittorie consecutive ed è reduce dalla Finale di Coppa Italia, giocata alla Scandone e persa con il Recco. Il Posillipo, dopo due sconfitte consecutive in campionato in casa con Brescia ed in trasferta , in volata, a Bologna, è atteso dunque da un’altra durissima sfida.

Il C.N.Posillipo dovrà rinunciare al Capitano Paride Saccoia, a Zeno Bertoli, già out in Coppa con Brescia, e a Giuliano Mattiello, tutti alle prese con problemi fisici.

Nella gara d’andata, disputata lo scorso 7 dicembre a Savona,vittoria della Rari Nantes Savona per 10-8.

Arbitreranno l’incontro Alessandro Severo e Stefano Scappini, Delegato Fin sarà Domenico Rotondano.

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla Pagina Facebook del C.N.Posillipo e su TV Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre.

Dichiarazione Pino Porzio

“Il Savona è sicuramente una squadra di tutto rispetto come ha dimostrato la recente Finale di Coppa Italia giocata la scorsa settimana proprio qui a Napoli

Noi dobbiamo fare la nostra partita, evitare di affrettare il gioco soprattutto nella fase offensiva, senza esporci troppo alle loro ripartenze. Sarà una gara molto fisica come da copione, inoltre avremo qualche assenza proprio nel reparto difensivo quindi dovremo giocare ancora più compatti ed attenti.

Mancano cinque giornate alla fine della stagione regolare, dobbiamo cercare di approfittare di ogni partita per migliorare la classifica”