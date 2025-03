Ramington Centro Ester Sanmichele: avanti verso la salvezza Ormai solo mancano tre giornate alla fine della stagione regolare

La svolta positiva data alla stagione della Ramington Centro Ester San Michele potrebbe condurre verso una salvezza senza passare attraverso i playout. Quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare, in casa barrese è tempo di usare la calcolatrice.

“Ad oggi al 90% siamo salvi direttamente senza passare attraverso i play out perché siamo sei punti avanti al Forio. Siamo in lotta per l’ottava posizione che ci permetterà la partecipazione ai play off e visto il deludente inizio campionato con la vecchia gestione tecnica, per noi sarebbe un grande successo. Tutti stanno facendo grande sacrificio e impegno per questo campionato in primis società e direttore sportivo” spiega coach Agostino Romano.

L’attenzione si sposta sul rendimento: “Gli atleti e lo staff tecnico stanno avendo risultati nel campo proprio perché durante gli allenamenti e gare mettono l’anima, onorano la maglia per portare la vittoria a casa. Vi assicuro che è un gruppo rispettoso e sempre presente con il massimo impegno. Manca poco alla fine di tutta questa bella esperienza. Ad inizio maggio tutto potrà essere chiuso per poi organizzare il nuovo anno sportivo che sempre in Serie C Unica. Queste le prossime gare: Virtus Sarno, Casal Di Principe, Sant’Antimo.