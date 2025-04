Run4Hope, l’Esercito in corsa nella lotta ai tumori pediatrici La staffetta campana partirà da piazza plebiscito

Contribuire al successo di un’iniziativa finalizzata a sostenere la ricerca per la cura dei tumori pediatrici, condividendone i valori di altruismo e solidarietà. Questo lo spirito che spinge gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano a partecipare alla “Run4Hope Massigen”, il Giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali che si svolgerà dal 5 al 13 aprile. Runners, associazioni sportive, militari percorreranno l’Italia all’insegna della solidarietà.

In Campania, alla partenza, i militari correranno lungo il percorso che va da piazza del Plebiscito fino allo stadio Albricci, dove passeranno il testimone ad altri atleti. La principale piazza di Napoli domani si trasformerà in un luogo dedicato allo sport, alla solidarietà, all’importanza della ricerca sui tumori che colpiscono i bambini, accoglierà infopoint, stand informativi e costituirà la partenza dell’evento. Da qui, infatti, alle ore 11, partirà la staffetta che vedrà correre gli uomini e le donne dell’Esercito senza alcuno scopo agonistico, bensì con il solo obiettivo di sostenere la ricerca promossa dalla Fondazione AIRC, beneficiaria delle donazioni abbinate all’evento podistico.

Nei giorni successivi l’Esercito continuerà a garantire la sua presenza all’iniziativa. Le ulteriori tappe previste dal percorso Campano collegheranno Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Battipaglia, Agropoli, Nocera, Angri, Castellammare, Sorrento, Pompei e Portici. La staffetta si concluderà il giorno 13 aprile, sempre in piazza del Plebiscito.

I valori di generosità e solidarietà che emergono da questa iniziativa devono essere patrimonio degli uomini e delle donne dell’Esercito che fanno del sostegno ai più bisognosi uno dei principi cardine a cui ispirarsi quotidianamente.