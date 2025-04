C.N.Posillipo-Roma Vis Nova, si gioca Gara 1 Pallanuoto, coach Porzio: “Finalmente cominciano i playoff”



Iniziano i playoff per il C.N.Posillipo che affronta domani, per Gara1 della semifinale per il 5-6 Posto, la Roma Vis Nova.



La partita sarà disputata alla Piscina Scandone, con inizio fissato alle ore 19,30.

Dopo il sesto posto in regular season, la squadra di Mister Porzio disputerà la serie contro la formazione capitolina potendo contare sul vantaggio del fattore campo. Il Posillipo infatti potrà giocare l’eventuale gara 3 alla Piscina Scandone.



Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell’ultima partita di stagione regolare. Il Posillipo ha perso in trasferta con l’Ortigia, 13-11 il finale mentre Roma ha rimediato 0 punti nelle ultime due sfide perdendo, in trasferta, sia in casa del Quinto che in casa del Telimar Palermo.

Nelle due sfide disputate in stagione, una vittoria per parte. Nella gara d’andata, giocata a Monterotondo lo scorso 9 novembre, successo della Vis Nova per 14-11 mentre al ritorno, 15 febbraio alla Scandone, vittoria del Posillipo per 10-8.



La seconda gara della serie sarà disputata a Monterotondo martedi 29 aprile alle ore 19,00, l’eventuale gara 3 giovedi 1 maggio alle ore 19,00 alla Piscina Scandone.

La squadra che vincerà la serie potrà giocare la finale per il quinto posto contro la vincente della sfida tra De Akker Bologna ed Ortigia.

Dirigeranno l’incontro Giuliana Nicolosi e Luca Castagnola, Delegato Fin sarà Maurizio De Chiara.

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sui Canali Social del C.N.Posillipo e su Tv Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre.



Dichiarazione Pino Porzio, All.Circolo Nautico Posillipo

“Finalmente ci siamo, prima gara dei playoff, ora si fa sul serio. La serie è apertissima, noi siamo pronti a dare battaglia in questa sfida che si preannuncia difficile per entrambe le formazioni. Ci siamo già affrontati nella stagione regolare ma i playoff sono un’altra storia, c’è tensione, emozione, sono sfide “senza ritorno” per questo più emozionanti.

Le motivazioni ci sono tutte, dobbiamo cercare di essere lucidi, freddi, soprattutto nei momenti cruciali di questi matches. Alla fine vincerà la squadra più unita, più compatta, i singoli sono importanti ma servono personalità, carattere, grande spirito di sacrificio, umiltà, tutti al servizio della squadra. Noi abbiamo dimostrato durante la stagione di poter affrontare ogni tipo di difficoltà, quindi siamo più che pronti alla sfida.”

Photo Pierpaolo Capano