De Akker Bologna-C.N.Posillipo, Gara 1 di finale per il Quinto Posto Dopo aver centrato la qualificazione europea vincendo la serie playoff con la Roma Vis Nova

Nuovo impegno per il C.N.Posillipo che affronta oggi, nella sfida valevole per gara 1 della Finale Playoff per il quinto posto, la De Akker Bologna. La sfida si disputerà alla Piscina Carmen Longo di Bologna con inizio fissato alle ore 21,00.

Dopo aver centrato la qualificazione europea vincendo la serie playoff con la Roma Vis Nova, la squadra rossoverde torna in acqua per la serie conclusiva della stagione, con l’obiettivo di concludere il campionato al quinto posto. La De Akker Bologna ha conquistato l’approdo in Europea vincendo la semifinale contro l’Ortigia, vincendo gara 3 al fotofinish ed in rimonta, 12-11 il risultato finale. Nelle due sfide disputate in stagione tra le formazioni, una vittoria per parte. Nella gara disputata alla Scandone lo scorso 30 Novembre, 13-9 per il Posillipo, con 5 gol realizzati da Lorenzo Briganti. Nel match di ritorno, giocato a Bologna l’8 marzo, successo per 13-12 della formazione emiliana.

La seconda gara della serie sarà disputata alla Scandone venerdi 16 maggio, l’eventuale gara 3 martedi 20 maggio a Bologna Nelle fila della De Akker militano due ex rossoverdi come Valentino Gallo, storico protagonista degli ultimi successi del Posillipo e Tyler Abramson, mancino americano che ha giocato a Napoli nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sui canali social della De Akker Bologna.

Dichiarazione Pino Porzio, Allenatore C.N.Posillipo: “Quella con il Bologna è una serie aperta, come dimostrano i risultati della regolar season, per noi una opportunità per chiudere in bellezza la stagione. Noi dobbiamo giocare come merita una finale, serve gente molto motivata, non appagata, come deve essere sempre nello spirito del Posillipo. Inoltre è una grande opportunità di crescita per il gruppo, ci dobbiamo abituare a giocare queste sfide dirette, a gestire questo tipo di partite ad alta tensione che sono il sale dello sport.”

In foto il giocatore del Posillipo Mattia Rocchino. Foto Pierpaolo Capano