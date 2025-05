La Klimatica Cesport Italia saluta la Scandone con un pareggio La Cesport tra le mura amiche della Scandone riesce a fermare la terza forza del campionato

La Klimatica Cesport Italia saluta la Scandone con un pareggio: termina 11-11 contro il Messina

Finisce con un pareggio l’ultima gara casalinga dell’anno della Klimatica Cesport Italia che tra le mura amiche della Scandone riesce a fermare la terza forza del campionato, il Messina pareggiando 11-11: prima metà di gara condotta dai partenopei, a parti invertite sono emerse tutte le qualità del Messina con la Cesport che con una reazione nel finale è riuscita a strappare un pareggio.

Avvio equilibrato con entrambe le squadre a segno per tre volte, a bersaglio per i partenopei vanno Bouchè, De Buono e Felicella con l’uomo in più.

Nel secondo tempo la Cesport allunga sul 5-3 grazie ad una bella conclusione di Claudio Corcione e ad Alessandro Esposito, Capitella neutralizza un rigore, non può nulla su quello successivo mentre è di Perrotta la rete del 6-4 al cambio campo.

A parti invertite sono tanti gli errori commessi dalla formazione partenopea, il Messina ne approfitta per pareggiare i conti, di Perrotta è l’unico gol della Cesport in questa frazione, e ad otto minuti dal termine il punteggio è fermo sul 7-7.

Nell’ultimo tempo continua a sbagliare tanto la Cesport, il Messina raggiunge il doppio vantaggio ma i partenopei riescono a strappare un pareggio nell’ultima gara casalinga dell’anno: frazione ricca di gol con Roberto Corcione, Dario Esposito, Bouchè e Felicella a segno nei gialloblù per il definitivo 11-11.

Buona la prima metà di gara, da premiare la reazione nel finale per raggiungere il pareggio contro una formazione che disputerà i playoff.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostro sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Ringraziando tutti I proprio sostenitori per aver sostenuto la squadra durante le partite casalinghe, la Klimatica Cesport Italia chiuderà la stagione a Catania contro la Copral nell’ultimo impegno del campionato.

KLIMATICA CESPORT ITALIA-SSD UNIME 11-11

(3-3; 3-1; 1-3; 4-4)

KLIMATICA CESPORT ITALIA: Orbinato, Felicella 2, Sperandeo, Perrotta 2, Bouchè 2, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 1, De Buono 1, Femiano, Angelone, Esposito A. 1, Capitella, Corcione R. 1. All. Gagliotta

SSD UNIME: Di Mauro, Sollima, Geloso C. 2, Longo 3, Lupeji, Viola, D’Angelo 4, Costa, Geloso D. 2, Bonansinga, Milana, Sarno, Caliri. All. Misiti

ARBITRO: Gomez